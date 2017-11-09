Trafikteki araç sayısı 22 milyona yaklaştı

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 adet taşıtın %54’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1'ini motosiklet, %8,3’ünü traktör, %3,8’ini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 86 bin 497 taşıt içinde otomobil %52,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %19,2 ile motosiklet, %15,1 ile kamyonet, %7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %19,8 azaldı. Bu azalış otomobilde %27,8, minibüste %2,2, kamyonette %25,8, kamyonda %13,2, motosiklette %6,1 olarak gerçekleşti. Otobüste %21, özel amaçlı taşıtlarda %112,7, traktörde ise %35,9 artış oldu.

Marka sıralaması değişmedi

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 45 bin 659 adet otomobilin %15’inin Volkswagen, %13'ünün Renault, %8,9'unun Fiat, %7,2'sinin Hyundai, %5,7’sinin Toyota, %5,1’inin Opel, %5’inin Skoda, %4,9’unun Mercedes-Benz, %4,7’sinin Dacia, %4,5’inin Ford olduğu, %26’sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

En çok beyaz tercih edildi

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 adet otomobilin %59,6'sı beyaz, %17,6’sı gri, %7,5’i siyah ve %5,7’si kırmızı iken %9,6’sı diğer renklerdedir.