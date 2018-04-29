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Buradasınız : » » Rusya'nın kararı domates üreticisinin yüzünü güldürdü

Rusya'nın kararı domates üreticisinin yüzünü güldürdü

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlamasını kaldırması Mersinli domates üreticilerini memnun ederken, domates fiyatlarında hareketlenmeler yaşandı.

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Rusyanın kararı domates üreticisinin yüzünü güldürdü

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, iki yıldır domates üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Domatese getirilen kısıtlamanın kaldırılmasıyla fiyatlarda da hareketliliğin başladığını aktaran Şahin, üreticilerin yüzünün güldüğünü vurguladı.

Şahin, Rusya'nın kararının tüm domates üreticilerini sevindirdiğini anlattı.

"Rusya domates ithalatını sınırlı sayıda firmaya vermişti. Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarının, Rus yetkililerle yaptığı görüşme sonrası tüm firmalara ihracat yolu açıldı. Rusya'nın aldığı bu karar Erdemlili çiftçilerimizi çok sevindirdi. Çiftçilerimizin ürettiği domatesleri ihracatçılarımız alarak daha fazla ürün ihracatı yapar ve üreticilerimiz de daha iyi kazanç elde ederler. Kararın ardından Erdemli Sebze ve Meyve Hali'nde özellikle domatese yönelik bir hareketlilik başladı. Tüm ihracatçılarımızı Erdemlimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: domates, üretici, türkiye, rusya, ithalat, ihracat
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