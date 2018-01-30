Moskova Borsasında Türk Lirası dönemi

Moskova Borsası, Türk lirası üzerinden işlemlere başlandığını ve ilk günden yaklaşık bir buçuk milyon rublelik işlem yapıldığını açıkladı.

Uzmanlar bu gelişmeyi döviz piyasasında Rus rublesi ile Türk lirasının doğrudan alımlarının geliştirilmesi ve karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin rolünün büyümesini teşvik edeceği yönünde değerlendiriyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret faaliyetlerine katılan banka müşterileri ve yatırım şirketleri için yeni fırsatlar doğacağı da söyleniyor.

Kaynak: TRT Haber

