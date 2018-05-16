Milli Enerji Eğitim Hamlesi protokolü imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı, "Milli Enerji Eğitim Hamlesi" kapsamında düzenlenen "Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" protokol imza töreninde konuştu.

Enerji alanında işleri başarıyla yürütecek, hedeflerin ötesine taşıyacak gençlerin yetiştirileceğini ifade eden Albayrak, "Yerlileşme ve yerli üretim dedik. Enerji teknolojilerinin de yerlileştirilmesi gerekiyor dedik. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Artık teknoloji kullanan değil, üreten ve ihraç eden ülkelerin altın çağını yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye'ye en büyük sıçramayı yaptıracak olan, teknoloji alanında da üretim ortaya koymasıdır. Tüm stratejileri de teknoloji yerlileştirilmesi üzerine kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamayı değil, Türkiye'nin bu alanda üretim üssü haline gelmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, "Bunları ne kadar geliştirirsek, dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz. Enerjinin her alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci besleyecek insan kaynağı da aynı ölçüde olmak zorunda" diye konuştu.

Albayrak, bugün gerçekleştirilen yatırımın, insana yatırım olduğunu belirtti.

"Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor. Bizi hedeflerimize ve geleceğe taşıyacak gençlere yatırımın temellerini atıyoruz. Bu hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyecek bir yatırım. 16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. Aralarında Hatay, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Bu okullarımız hem enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hem de rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecek."

"Meslek liselerinin sayısı artırılmalı"

Meslek liselerinin sayılarının daha da artırılması gerektiğine dikkati çeken Albayrak, gelişmiş ülkelerde mesleki eğitime ciddi önem verildiğini söyledi.

16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek

Protokollerin imza aşamasına gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün burada imzalayacağımız 4 protokolle her biri 16 derslikli 10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL), pansiyonu ve kapalı spor salonu ile birlikte mesleki eğitime kazandıracağız" dedi.

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Nitelikli eğitim, ülkemizin bilgi ekonomisine geçişine de ülkemiz demokrasinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde eğitim değişmez hedefimizdir. Eğitimin alt yapısı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmek mümkün değildir. Alt yapıyı tamamlayabilmek için de yeterli kaynağın ayrılması gereklidir. Biz bu kaynağı ayırdık. Bu donemde eğitimde, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda çok daha fazla hizmet halkımıza sunuldu. Milli gelirden eğitime ayrılan pay 2 kattan fazla arttı. 2002'de bu oran 2,9 iken bugün yüzde 6,2'den fazla."

"Eğitimin her kademesinde yatırımlar yaptık"

İlk defa başlattıkları uygulamaların amacının daha kaliteli bir eğitim vermek olduğunu belirten Yılmaz, "Okul öncesi eğitimden yüksekögretime kadar eğitimin her kademesinde yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın mesleki teknik eğitim konusunda en önemli destekçilerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağı mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Hem sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak için mesleki ve teknik eğitimde birçok yenilik yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki öğrenci payı yüzde 43 olup, OECD ortalaması yüzde 44, AB ortalaması ise yüze 48 'dir. Mesleki ve teknik eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu yıl mesleki eğitime ayrılan bütçe 12,5 milyar liraya ulaşmıştır. Bizim bu yıl mesleki ve teknik eğitime ayırdığımız bütçe 2002 yılında milli eğitime ayrılan toplam bütçeden daha fazladır."

Söz konusu eğitim projesi Nurol Holding, Sabancı Vakfı, TANAP Doğalgaz İletim AŞ ve Doğanlar Holding'in destekleriyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA