LPG üretimi mayıs ayında yüzde 19,5 arttı

Türkiye'nin LPG üretimi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artarak, 101 bin 485 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Mayıs Ayı LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta yapılan LPG ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,66 azalarak 276 bin 979 tona geriledi. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Rusya Kazakistan, Fransa ve Ukrayna oldu.

Rafinerici lisansı sahiplerinin mayısta toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,51 artarak 101 bin 485 tona çıktı.

Söz konusu ayda LPG ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azalarak, 7 bin 49 ton oldu. En çok ihracat sırasıyla Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Serbest Bölge ve İsviçre'ye yapıldı.

Dökme LPG satışı yüzde 48 arttı

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı mayısta yüzde 0,5, dökme LPG satışı ise yüzde 48,6 artarken, otogaz satışı ise yüzde 3,2 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayıs ayında, 263 bin 160 ton otogaz, 71 bin 501 ton tüplü LPG ve 14 bin 511 ton dökme LPG olmak üzere, toplam 349 bin 173 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

LPG pazarında yüzde 75,37 ile otogaz birinci sırada yer aldı, bunu yüzde 20,48 ile tüplü LPG, yüzde 4,16 ile de dökme LPG izledi.