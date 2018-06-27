Kiraz ihracatı rekor kıracak

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nden alınan bilgiye göre, kiraz ihracatı mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 184 artışla 18 milyon 935 bin dolardan 53 milyon 869 bin dolara, miktar olarak ise yüzde 165 yükselişle 7 bin 713 tondan 20 bin 404 tona ulaştı

Bu yıl hızlı başlayan kiraz ihracatının tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşması bekleniyor. Kiraz dış satımında en fazla ihracat 78,7 bin tonla 2016'da gerçekleşmiş ve 182,7 milyon dolar gelir sağlanmıştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, kiraz için en önemli zararı dolunun oluşturabileceğini söyledi.

Yazgan, "Mevsimsel aşamaları sıkıntısız atlatabilirsek hem ülkemiz hem de çiftçi adına bu yıl için önemli bir ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

"Bu yıl 85 bin ton civarında ihracat gerçekleşebilir"

Yazgan, geçen yıl 65 bin ton kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Geçen yıl ürünümüz azdı ve kalitesi çok yüksekti. Bu yıl ürün de bol, kalitesi de gayet iyi. Tek karşılaşabileceğimiz, yağışlar ve dolularla oluşabilecek kalite ve ürün kayıpları. Bu gerçekleşmediği takdirde tahmin ediyorum ki ihracat geçen yıldan fazla olacak. Bu yıl 85 bin ton civarında ihracat gerçekleşebilir. Değer açısından da 200 milyon doları yakalayabiliriz."

Rusya'ya ihracatın iyi gittiğini belirten Yazgan, "Siyasi ortamın yumuşaması dolayısıyla Rusya pazarının rahatlamasının getirebileceği satışlarla birlikte 85 bin tonun üzerine de çıkabiliriz" dedi.

Yazgan, Çin'e yönelik ihracatla ilgili yeni bir güncelleme protokolü üzerinde durulduğu belirterek, bunun hayata geçmesi durumunda Uzakdoğu pazarlarına daha rahat ulaşabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA