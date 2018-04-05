Hatay ve Kilis'te terörden zarar gören esnafa destek

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili kararda değişikliğe gidildi.

Değişiklik, Hatay ve Kilis ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları hasar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticileri kapsıyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının ertelenmesinde, hasarın "en az yüzde 30 oranında" olması gerektiği şartı kaldırıldı.

Karar, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA