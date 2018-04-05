  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.031
    EURO 4.953
  • BIST 114781.91
    ALTIN 172.104
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hatay ve Kilis'te terörden zarar gören esnafa destek

Hatay ve Kilis'te terörden zarar gören esnafa destek

Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesinde, "en az yüzde 30 zarar" şartı kaldırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatay ve Kiliste terörden zarar gören esnafa destek

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili kararda değişikliğe gidildi.

Değişiklik, Hatay ve Kilis ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları hasar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticileri kapsıyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçlarının ertelenmesinde, hasarın "en az yüzde 30 oranında" olması gerektiği şartı kaldırıldı.

Karar, 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, Kilis, terör
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER