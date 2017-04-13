  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.668
    EURO 3.91
  • BIST 90640.83
    ALTIN 151.867
Buradasınız : » » Geçen yılın ilk üç ayında 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı

Geçen yılın ilk üç ayında 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Geçen yılın ilk üç ayında 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı

Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu'ndan (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki otomobil kullanıcısının hibrit modellere biraz daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Özellikle hibrit otomobillere getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin, otomobil kullanıcısı için cazip göründüğünü ifade eden Bayram, "C ve D segmenti hibrit modellerin, muadil benzinli ve dizel rakip modellerine kıyasla, hatırı sayılır bir satışa ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık yüzde 15-20'lik ÖTV fiyat farkı, ilk alım fiyatlamasında neredeyse ikinci el B segmenti bir aracın fiyatına denk gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: hibrit araç, Elektrikli araç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER