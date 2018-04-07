Eski otel halıları motor parçasına dönüşüyor

Türkiye'de yılda yaklaşık 240 bin ton atık halının çöpe gitmesinden yola çıkan Türk mühendisleri, atık halı geri dönüşüm girişimi Hagelson'u kurdu.

Sadece 500 metrekarelik halı dönüşümüyle 12 metreküp çöp alanı temiz kalıyor, 29 metreküp su kirlenmekten kurtulurken 2,2 ton karbondioksit salımı engelleniyor, 7,2 evin 1 aylık enerjisi kazanılıyor. 500 metrekarelik atık halıdan yaklaşık 400 kilogramlık plastik ham madde üretilebiliyor.

Hagelson'un Kurucusu Soner Alayurt, İTÜ ARI Teknokent'in desteğiyle atık halı geri dönüşümü projesini yürüttüklerini, Türkiye'de yılda 240 bin ton atık halı çıktığını belirterek, atık halıları plastik ham madde haline getirdiklerini söyledi.

Alayurt, İTÜ'de bu proje için 2 yıl boyunca Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, TÜBİTAK ve KOSGEB desteği alarak Türk mühendisleri olarak atık halı geri dönüşüm makinesi ürettiklerini belirtti.

Artık atık halıların çöpe gitmediğini aktaran Alayurt, şunları söyledi:

"Atık halıdan otomotiv plastiği yapıyoruz. Tamponda, dış aksam parçaları veya motor parçalarında kullanılabiliyor. Bizim ilk pazarımız otomotiv ama plastik her yerde var. Bu işin çok geniş bir pazarı var. Önemli olan atık halıyı dönüştürmekti. Biz bunu başardık, makinesini ürettik. Artık Türkiye'de 240 bin ton olan atık halıların geri dönüşümü başlamış oldu."

“Yaklaşık 3 ayda otellerden 20 ton atık halı geldi”

Alayurt, ocak ayında dönüşüm sürecini başlattıklarını, yaklaşık 3 ayda otellerden 20 ton atık halının geldiğini, bu rakamın daha da artacağını belirterek, "Bizim önümüzdeki 4 yıldaki hedeflerimiz 151 bin metreküp suyu kirlenmekten kurtarmak, 53 bin metreküp çöp alanın temiz kalmasını sağlamak, bin 564 evin 1 yılda harcayacağı enerjinin kazanılmasını sağlamaktır” dedi.

İTÜ Çekirdek'in bir girişimcilik merkezi olduğunu anımsatan Alayurt, burada girişimcilere eğitim ve destekler de verildiğini anlattı.

Kaynak: AA