Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaşıyor

Elektrikli şarj istasyonu üreticileri, yerel yönetimlerin elektrikli minibüs, otobüs ve kamyon alımları yapmasını memnuniyetle karşılıyor. Otoyol dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri ve büyük konut projelerinden talep almaya başlayan üreticiler, yerel yönetimlerin desteğini de alarak akaryakıt istasyonlarında ve kent merkezlerinde yer bulmayı hedefliyor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'de bine yakın elektrikli araç bulunduğunu belirterek, "Bunların marka olarak dağılımı BMW i3, Renault Zoe - Twizy - Fluence, Tesla Model S ve X, DMA eCorolla ve elektrikli araca çevrim şeklindedir. Ayrıca 50'ye yakın elektrikli otobüs de yola çıkmaya başladı. Başta İzmir olmak üzere bazı yerel yönetimler elektrikli otobüsleri hizmete aldı. Ayrıca İETT, 200 adet elektrikli otobüs almak için ihaleye çıkmış durumdadır." bilgilerini verdi.

"Konut projelerinde de artık istasyonlar için yer gösterilmeye başlandı"Fiyatları 25 bin dolarla 120 bin dolar arasında değişen elektrikli otomobillerin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rağbet gördüğünü aktaran Bayram, "Yüzde 100 elektrikli otomobillerin menzili bugün 400 kilometrelere kadar çıkmıştır. Bu araçların şarj süresi ise yarım saat ile 2,5 saat arasında değişmektedir. Kullanıcılar 2 dakikada benzin almak yerine bu kadar süreyi bekler mi beklemez mi burası şimdilik elektrikli araçların yaygınlaşmasının önünde engel... Diğer yandan şarj teknolojileri araştırmalarına ciddi yatırım yapılıyor ve en önemlisi petrol bir gün bitecek ancak güneş doğdukça elektrik hep var olacak." dedi.

"Ankara'daki kullanıcılarımız İstanbul'a göre çok daha hevesli"

Eşarj Şarj Ağı Operatörü firmasının Kurucu Ortaklarından Cem Bahar, "Araçların şarj olma süreleri aracın kabul ettiği güce göre değişiyor. Mesela halka açık istasyonlarımızda Renault Zoe'yi bir saatte i3'ü 2,5 saatte yüzde 100 şarj edebiliyoruz. İkisini de 16-17 liraya tam şarj ediyoruz. Yeni ve menzili 400 kilometreye kadar çıkmış araçların Türkiye'ye gelmesiyle 400 kilometre menzilli araçları da ortalama 25-30 liraya şarj edeceğiz. Menzil artınca batarya kapasitesi de arttığı için şarj süreleri bir saat kadar uzayacak. Biz bu süreleri aşağıya çekmek için daha hızlı şarj istasyonları kurmaya başlıyoruz. Bu sayede 400 km'lik menzilli araçları 15 dakikada şarj etmeyi planlıyoruz." bilgilerini verdi.