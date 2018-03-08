Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi herkes için fırsattır

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Portekiz arasında turizm, standardizasyon ve metroloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz'in batı, Türkiye'nin de doğu tarafından Avrupa'nın kapıları olduğunu, her iki ülkenin de kendi kültür coğrafyası bulunduğunu belirterek, karşılıklı ticaretin artırılması çağrısı yaptı.

Bakan Zeybekci, Lizbon'da yapılan Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Zeybekci, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile turizm, standardizasyon ve metroloji alanlarında iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Toplantı sonrası konuşan Zeybekci, JETCO'nun önemine dikkati çekerek, "Her seferinde bu toplantıyı yaptığımızda ticaret hacmimizi artırıyoruz. Son 10 yılda bu hacim iki katından fazlasına çıktı." dedi.

Halihazırda 1,5 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018 sonunda 1,8 milyar dolara çıkacağını kaydeden Bakan Zeybekci, ancak Türkiye ve Portekiz arasındaki potansiyelin bundan çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Portekiz'in batı tarafından, Türkiye'nin de doğu tarafından Avrupa'nın kapıları olduğunu söyleyen Zeybekci, "Ayrıca Portekiz sadece kendi nüfusuyla sınırlı değil. Portekiz, kendi gayri safi milli hasılasıyla sınırlı değil. Portekiz'in Afrika'da ve Güney Amerika'da bir kültür coğrafyası var. Aynı durum Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin de ve Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar'da bir kültür coğrafyası var." diye konuştu.

Portekiz'e teşekkür

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin (AB) önemli ticari ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sini AB ülkelerine, ithalatının yüzde 45'ini de AB ülkelerinden yaptığını, bu yüzden de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin önem arz ettiğini söyledi. Zeybekci, Portekiz'e "AB üyeliği için Türkiye'ye verdiği sürekli ve güvenilir destek" için teşekkür etti.

İki ülke iş adamları arasındaki iş birliğinin gerçek potansiyelin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, finansal kurumlar arasında iş birliği sağlanması ihtiyacına da dikkati çekti.

"İş adamlarının başarısı davet mektubu olacak"

Türkiye ve Portekiz arasındaki tüm sektörlerin üçüncü ülkelerle işbirliği yapabileceklerini kaydeden Zeybekci, bu açıdan Türkiye'nin ve Portekiz'in kendi kültür coğrafyalarında bir potansiyel olduğunu belirtti. Zeybekci, şu anda karşılıklı faaliyet gösteren Türk ve Portekizli şirketlerinin elde edeceği başarının diğer şirketler için bir davet mektubu olacağını sözlerine ekledi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva da iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin önemine değindi.

İkili ilişkilerde sadece ticaret alanında değil aynı zamanda turizmde de ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Silva, "Ticaret hacmimiz yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar. Zaten önemli olan bu rakamı daha da artırmakta istekliyiz." dedi.

Hem ticaret hem de yatırım alanında geliştirilecek çok potansiyel olduğunu vurgulayan Silva, bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz'de Türkiye - Portekiz İş Forumu'na katıldı

İki ülke arasındaki ticarete değinen bakan, Avrupa Birliği'nin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirtti.

Zeybekci ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin herkes için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Lizbon'daki temaslarına Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ve Portekiz Uluslararasılaştırmadan Sorumlu Devlet Sekreteri Eurico Brilhante Dias ile Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısıyla başlayan Zeybekci, daha sonra Türkiye-Portekiz İş Forumu'na katıldı.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmaya Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı.

Ziyaretin iki ülke arasındaki yakın ilişkileri gösterdiğini ifade eden Zeybekci, Türkiye ile Portekiz'in birbiri için bir fırsat olduğunu kaydetti. Türkiye ve Portekiz'in Avrupa'nın iki ayrı ucunda bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaretin önemine değindi.

"5 milyar doları 10'a katlamak hiç de zor değil"

Portekiz ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Zeybekci, "Büyük bir ihtimalle 2018 yılında 1,8 milyar dolara gelebilir. Hedefimiz 5 milyar dolar. Ama inanın, Portekiz ve Türk iş dünyası bütün sektörlerde bir araya gelip de iş birliklerini artırırlarsa, Portekiz'in ve Türkiye'nin kültür coğrafyasındaki üçüncü ülkelerde yapacağı işbirlikleri ve yakalayacağımız fırsatlarla bu 5 milyar doları inanın 10'a katlamak hiç de zor değil." dedi.

Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada üçüncü sırada olduğunu vurgulayan Zeybekci, Portekiz'in de çok güçlü mimarlık, danışmanlık hizmeti sunduğunu ve kültür coğrafyasında büyük projelere imza attığını ifade ederek, hem bu alanda hem de diğer alanlarda iş birliğinin artırılmasının önemine değindi.

Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyen Zeybekci, yakın coğrafyada Türkiye'nin dışında hiçbir ülkenin milli gelirini nominal olarak 3 bin 500 dolara, satın alma gücü paritesine göre de 26 bin 500 dolara getiremediğini belirtti.

"AB'ye tam üyelik stratejik bir hedef"

Türkiye ile ilgili yanlış bir algı olduğunu kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin vazgeçilmez bir şekilde Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği stratejik bir hedeftir. Türkiye bundan asla dönmez, dönmeyecek de. Çünkü Türkiye'nin, Türklerin son 2 bin yıldan beri bütün yürüyüşü hep batıya doğru olmuştur. Bu böyle devam edecek. Şu anda da hedefimiz; bizim için AB stratejik hedef derken, AB bu stratejik hedefte demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, refahta, hukukta, teknolojide, alt yapıda, çevrede her alanda böyle bir hedefimiz var. Bunda da çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz."

"Hepimiz için bir fırsat"

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'ne de değinen Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesiyle iki taraf arasındaki ticaret hacmi çok daha başka bir yere geçecek. Bu tam anlamıyla ticari ve ekonomik bir entegrasyona dönüşecek." dedi.

Bunun, Türkiye'ye sağlanmış olan bir lütuf ya da pozitif bir ayrımcılık olmadığına dikkati çeken Zeybekci, "AB de etki analizi yaptı, Türkiye de etki analizi yaptı. Sonuçta ortaya çıkan gerçek şu; Gümrük Birliği bu şekilde güncellenirse AB'nin milli gelirini Türkiye tek başına artırabiliyor, AB'nin büyümesine ve ihracatına pozitif olarak etki sağlıyor. Türkiye de bundan faydalanıyor. Yani kazan-kazan. Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili olarak devam eden bu süreci hepimiz için bir fırsat olarak görmenizi istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA