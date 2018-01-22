Eğitim ve sağlık yatırımları geçen yıl 112 milyar lirayı buldu

Sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,6 artışla 32,4 milyar lira olarak gerçekleşirken, eğitim harcamaları yüzde 8,6 artışla 79,4 milyar liraya yükseldi.

Sağlık harcamalarında en yüksek payı hastane işleri ve hizmetleri, eğitimde ise okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri aldı.

Eğitim ve sağlık yatırımlarına öncelik verildi. Devletin geçen yıl bu alanlardaki hizmetlere yaptığı harcama 111,8 milyar lira oldu.

Geçen yıl sağlık hizmetlerine yapılan harcamalar 2016'ya kıyasla yüzde 23,6 artışla 32,4 milyar liraya yükseldi. Bu tutar, geçen yıl için 31,6 milyar lira olarak belirlenen bütçe başlangıç ödeneğini aştı.

Sağlık hizmetleri harcamalarında en yüksek payı 16,5 milyar lira ile hastane işleri ve hizmetleri aldı. Bunu yaklaşık 9 milyar lirayla halk sağlığı hizmetleri izledi.

Ayakta yürütülen tedavi hizmetlerine yapılan harcama 6,4 milyar lirayı bulurken, sağlığa yönelik araştırma ve geliştirme hizmetleri giderleri 5,7 milyon lira, sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri giderleri de 537,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Eğitim harcamalarının büyük kısmı miniklere

Eğitim hizmetleri harcamaları da 2016 yılındaki 73,1 milyar liradan yüzde 8,6 artışla geçen yıl 79,4 milyar lira düzeyine çıktı. Bu alana yapılan harcamalar 2017 için belirlenen 81,9 milyar liralık ödeneğin altında kaldı.

Eğitim hizmetlerine yönelik harcamaların yarısını okul öncesi ve ilköğretim hizmetleri giderleri oluşturdu. Buna göre, geçen yıl okul öncesi için 1,3 milyar lira, ilköğretim hizmetlerine yönelik 39,1 milyar lira olmak üzere toplam 40,4 milyar liralık harcama gerçekleştirildi.

Ortaöğretim hizmetlerine yönelik harcamalar 27,2 milyar lirayı bulurken, bunun 17,5 milyar lirası mesleki ve teknik ortaöğretime, 9,7 milyar lirası ortaöğretim genel programlarına, 27,5 milyon lirası da sınıflandırmaya girmeyen ortaöğretim hizmetlerine yapıldı.

Yükseköğretim hizmetlerine de geçen yıl 908 milyon lira harcamada bulunuldu. Eğitime yardımcı hizmetlerin giderleri 2,5 milyar lira olurken, eğitime yönelik araştırma ve geliştirme hizmetlerine 242,8 milyon lira ödendi.

Eğitimde seviyeye göre sınıflandırılamayan hizmetlere 3,1 milyar lira, sınıflandırmaya girmeyen hizmetlere de yaklaşık 5 milyar lira harcandı.



AA