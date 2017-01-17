Doğu Karadeniz'de havayolu ulaşımına büyük ilgi

İç ve dış hatlar olmak üzere yılda 3,5 milyon yolcu kapasitesine sahip Trabzon Havalimanı'na, 14 büyük gövdeli uçak aynı anda park edebiliyor. 1988 yılında geçici hudut kapısı ilan edilen havalimanı, tarifeli, tarifesiz, iç ve dış hat uçuşlarında yerli ve yabancı havayolu şirketlerine 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

Havalimanının 2008 yılında 14 bin 35 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni İç Hatlar Terminali, yörede 2015 yılında açılan Ordu-Giresun Havalimanı'na rağmen Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane ve Giresun'dan gelen yolculara, Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir başta olmak üzere birçok şehre direkt ya da aktarmalı uçuş imkanı sağlıyor. Dış hatlar terminalinden ise Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere direkt uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkelerinden yaz aylarında kente ve bölgeye olan ilgi nedeniyle çoğu havayolu firması, ülkelerden direkt seferler ile Trabzon'a ulaşıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulu tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı ise Türkiye'nin 54. havalimanı olarak 2015 yılında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı törenle yapılan havalimanı, denize 36 milyon ton taş dökülmesi ve 7 kilometrelik dolgu tahkimatı ile yaklaşık 360 milyon liraya tamamlandı.

2016 yılında yolcu ve yük taşımacılığında artış

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Trabzon Havalimanı'nda 2016 yılında iç ve dış hatlarda 32 bin 659 ton yük trafiği oluşurken, bu rakam Ordu-Giresun Havalimanında 5 bin 697 ton olarak gerçekleşti. Trabzon Havalimanı'nda 2015 yılında 23 bin 37 olan ticari uçak trafiği de 2016 yılında yüzde 4'lük artışla 23 bin 995 oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan 2015 yılında iç ve dış hatlarda 3 milyon 362 bin 799 kişi yolculuk yaparken, bu sayı 2016 yılında yüzde 11'lik artışla 3 milyon 727 bin 293 kişiye çıktı. 2015 yılında hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı'nı, 2016 yılında iç ve dış hatlarda 781 bin 121 kişi kullandı.

Yıllık 25 bin 391 seferin yapıldığı Trabzon Havalimanında, 2015'e göre bu rakam yüzde 3 artarak 26 bin 267'ye ulaştı. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 2016 yılında 6 bin 577 sefer gerçekleştirildi.