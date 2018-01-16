Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı

Zonguldak'ta, geçen yıl çevre kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli firmalara toplam 48 milyon 391 bin 124 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen yıl ALO 181 ihbar hattına 465 ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne ise 361 başvuru yapıldığı belirtildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında 2017 yılı içerisinde denetimlerin sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, sanayi tesislerine yapılan 78 planlı ve plansız denetimler ile kurumlardan gelen tutanaklar neticesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 48 milyon 391 bin 124 lira idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.



AA

