Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta borsa yatırımcısının yüzünü güldürürken, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 4,21'lik kazançla 107.921,34 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 5,76'lık artışla 127.913,21 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,43'lük primle 120.138,62

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,73'lük artışla 77.538,94 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,76'lık kazançla 133.577,65 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 6,05'lik değerle 159.992,37 puana yükseldi.

- Transtürk Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Transtürk Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 67,65 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 47,79'luk artışla Say Reklamcılık Yapı Taahhüt Sanayi, yüzde 42,86'lık yükselişle de Artı Yatırım Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 16,67 ile Metal Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 10,71'lik düşüşle Euro Trend Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,77'lik azalışla da Euro Kapital Yatırım Ortaklığı takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 581 milyon 086 bin 839 lirayla Koç Holding, 42 milyar 210 milyon lirayla Garanti Bankası, 36 milyar 560 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22'lik azalışla 154,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,18'lik düşüşle 1032 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 2,42'lik düşüşle 3,8300 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,33'lük azalışla 4,5050 liraya geriledi.

Geçen hafta 5,3010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 2,74'lük artışla 5,1560 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,21'lik azalışla 3,8610 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,41, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA