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Buradasınız : » » Borsa İstanbul'dan tarihin en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'dan tarihin en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem gününde yüzde 1,90 değer kazanarak 117.524,20 puanla tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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Borsa İstanbuldan tarihin en yüksek kapanışı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.191,19 puan artarken toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 1,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,86 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile inşaat oldu.

Yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, gün içinde 117.724,22 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de kapanış rekorunu da 117.524,20 puana taşıdı.

Kaynak: AA

Etiketler: borsa istanbul, bıst
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