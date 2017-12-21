Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Son çeyrekte de büyük bir büyüme oranı bekliyoruz

Türkiye'nin 2017 yılında elde ettiği büyüme oranları, ihracatta kat ettiği mesafe ve Sanayi 4.0'a uyum noktasındaki çabalarının, bu yöndeki kararlılıklarını gösterdiğini anlatan Özlü, "Türkiye bütün olumsuzluklara, komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara ve manipülatif birtakım oyunlara rağmen, asla içe kapanmadan, her zaman ufukların ötesini hedefleyerek, vizyonunu büyüterek yoluna devam edecek. Bu noktada uluslararası iş birliği faaliyetlerine, uluslararası pazara entegrasyonu son derece önemsiyoruz. Birtakım siyasi nedenlerle Türkiye'yi baskı altına almaya çalışanlar, yanlış yapıyor. Türkiye ekonomisi gerçekten iyi bir trend yakaladı, iyi bir ivme yakaladı." dedi.

"Türkiye ekonomisi vites yükselterek yoluna devam edecek"

Özlü, Türkiye'nin 2017 yılındaki büyüme oranlarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Son çeyrekte de büyük bir büyüme oranı bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini, büyümeye devam edeceğini, hatta vites yükselterek yoluna devam edeceğini sizlerle paylaşmak isterim. Bugün açılışını yapacağımız fabrika, Türk ekonomisine ve siyasi istikrarımıza duyulan güvenin de açık bir göstergesidir. 161 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Siemens firmasından bahsettiler. 161 yıl, Cumhuriyet öncesindeki bir yıldan bahsediyorum.

Türkiye hiçbir zaman içine kapanan bir ülke olmadı, biz her zaman Avrupa'nın ve dünyanın muhtelif ülkeleriyle iş birliği yapmaya, birlikte büyüme, birlikte güçlenmeye gayret sarf eden bir ülke olduk. 160 yıllık süreklilik, hem Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir hem de Türkiye'nin Siemens firmasına duyduğu güvenin göstergesidir."

"Yakında bininci Ar-Ge ve tasarım merkezimizin müjdesini vereceğiz"

Hükümet ve Bakanlık olarak Ar-Ge, tasarım ve inovasyon yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Özlü, danışmanlık firmasına yaptırdıkları Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon konularında teşvik, destek mekanizmaları bakımından Türkiye'nin durumunu içeren çalışmadan bahsetti.

Özlü, bu merkezleri açanlara destekler verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu rakamın önemli kısmını 2017'de gerçekleştirdik. 2017 başına kadar açılan Ar-Ge merkezleri toplamından daha fazla Ar-Ge merkezini 2017 içinde açtık. İnşallah yakın bir zamanda, bininci Ar-Ge ve tasarım merkezimizin müjdesini vereceğiz. Elbette, nicelik önemli ama nitelik daha önemlidir. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ciddi bir nitelik sıçraması yaptığımızı, içtenlikle ifade etmek isterim. Proje, tescil ve patent sayılarımızdaki hızlı artış, bu nitelik sıçramasının açık bir göstergesidir."

Kaynak: AA