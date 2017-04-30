BES'e bir haftada rekor katılım

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 14'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarının dahil olmasının ardından ikinci etabın gerçekleştirildiği bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar katıldı.

Sisteme bir haftada rekor katılım

BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 14 Nisan itibarıyla 988 bin 851 olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen bir haftada BES'e büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1 milyon 301 bin 304 kişi daha dahil oldu. Bu arada, otomatik katılımda daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmemişti.

Emekli olanların sayısı 50 bini aştı

BES temel göstergelerine göre ise 21 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 750 bin 559 oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365'e dayandı.