Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Size söz veriyorum, 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Fakıbaba, et ithalatına kendisinin de karşı olduğunu ancak halkın da et yemesi gerektiğini söyledi.

Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim. Ama benim arkadaşlarım, vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında biz iktidar olmadan önce kişi başına düşen kilogram olarak 6,1 kilogram iken şimdi 14,7 kilograma çıkmıştır tüketilen kırmızı et miktarı. Ve İnşallah plan ve programlarımızı yaptık, bunu 15 kilograma çıkaracağız. Şu anda üretimimiz yeterli değil. Ama benim insanlarımın, benim torunlarım, benim gençlerimin de kırmızı ete ihtiyacı var. Bu ithalat geçicidir. Allah'ın izni ile bakın ben kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz, Allah'ın izniyle, buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız."

