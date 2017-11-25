  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz

Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Size söz veriyorum, 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Size söz veriyorum, 3 sene sonra et ithal etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Fakıbaba, et ithalatına kendisinin de karşı olduğunu ancak halkın da et yemesi gerektiğini söyledi.

Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim. Ama benim arkadaşlarım, vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında biz iktidar olmadan önce kişi başına düşen kilogram olarak 6,1 kilogram iken şimdi 14,7 kilograma çıkmıştır tüketilen kırmızı et miktarı. Ve İnşallah plan ve programlarımızı yaptık, bunu 15 kilograma çıkaracağız. Şu anda üretimimiz yeterli değil. Ama benim insanlarımın, benim torunlarım, benim gençlerimin de kırmızı ete ihtiyacı var. Bu ithalat geçicidir. Allah'ın izni ile bakın ben kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz, Allah'ın izniyle, buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER