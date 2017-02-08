Altın fiyatları ne kadar? (8 Şubat 2017)

Küresel piyasalarda artan dolar talebi nedeniyle yükselişe geçen dolar/TL'ye paralel dün yüzde 1,6 değer kazanan gram altın fiyatı, bugün yatay bir seyirle 148 liranın üzerinde alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla 148,4 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.

Ons altın ise hafta başında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.235 dolar seviyesinin üzerini test etmesinin ardından dün ve bugün sınırlı da olsa değer kaybediyor. Dün günü 1.233 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,15 kayıpla 1.231 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.