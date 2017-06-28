  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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1 milyar avroluk petrol ve doğalgaz yatırımı

Fransa'nın Abuja Büyükelçisi Denys Gauer, ülkesinin Nijerya'da 1 milyar avroluk petrol ve doğalgaz yatırımı yapacağını duyurdu.

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1 milyar avroluk petrol ve doğalgaz yatırımı

Fransa'nın Abuja Büyükelçisi Denys Gauer, ülkesinin Nijerya'da 1 milyar avroluk petrol ve doğalgaz yatırımı yapacağını duyurdu.

Gauer, gazetecilere açıklamasında, "Fransız Kalkınma Ajansı, Fransız yatırımcıların Nijerya'da petrol ve doğalgaz alanında yatırım yapması için 1 milyar avroluk destek kararı aldı." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Gauer, "Nijerya, Fransa'nın Afrika'daki en önde gelen ekonomik ortağıdır." ifadesini kullandı.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Nijerya, 1970'lerden beri Afrika'nın önde gelen petrol üreticileri arasında yer alıyor.

Etiketler: fransa, petrol, doğalgaz, nijerya
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