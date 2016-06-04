Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 düşüşle 77.404,74…22.12.2016
Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 175,6 milyon dolarlık…22.12.2016
ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 275…22.12.2016
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP)…22.12.2016
ABD'de 2016 üçüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e…22.12.2016
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat zaptı ile…22.12.2016
Ekonomi Bakanı Zeybekci, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin…22.12.2016
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "EXPO 2016 Antalya'nın…22.12.2016
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla…22.12.2016
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 77.702,13 puana…22.12.2016
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesinde manşet enflasyon…22.12.2016
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "2018'de sertifikalı tohum…22.12.2016
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11…22.12.2016
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet…22.12.2016
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere…22.12.2016
2. el piyasasında hareketlilik olduğunu dile getiren Şahin, bazı art…22.12.2016
2011 yılından bugüne kadar Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve…22.12.2016
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca, TANAP yapımında…22.12.2016
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşerek…22.12.2016
TÜSODER, dolandırıcılardan gelen "KOSGEB krediniz onaylandı. Para…22.12.2016
Mott Capital Management Portföy Müdürü Kramer, "Fed, 2017'de 3 kez…22.12.2016