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Buradasınız : » » ÖSYM'den "YGS başvurusu" uyarısı

ÖSYM'den "YGS başvurusu" uyarısı

YGS'ye başvuran adayların, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıldı.

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ÖSYMden &quot;YGS başvurusu&quot; uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ömer Demir, geçen yıl 62 bin 822 kişinin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurularının ücret ödemedikleri için silindiğini belirterek, "YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz." dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu'na göre, 4 Ocak'ta başlayan YGS başvurularının yarın (18.01.2017) sona ereceğini anımsattı.

YGS'nin 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacağını, sınavın saat 10.00'da başlayacağını ifade eden Demir, öğrencilerin 09.45'e kadar alınacağı sınav binalarının, bu saatten sonra adaylara kapatılacağını söyledi. Demir, bu nedenle öğrencilerden, sınava geliş saatlerinde trafiği de göz önünde bulundurmalarını istedi.

Ömer Demir, "İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, yarın saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini ödemek için 19 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru süresi uzatılmayacak. Geçen yıl, 2016 YGS'de 62 bin 822 kişinin, ücret ödemedikleri için başvuruları silindi. Bu yıl YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz." diye konuştu.

2017 ÖSYS başvuru bilgilerinin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Demir, ayrıca sınavın diğer aşamalarında gerekeceği için "aday başvuru kayıt bilgileri" dökümünün saklanmasını istedi. AA

Etiketler: ösym, ygs başvuruları, sınav ücreti
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