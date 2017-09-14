Okul kayıtlarında "fatura, sözleşme" istenmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla illere gönderilen genelgede, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıt işlemlerinin, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Kayıt işlemi sırasında velilerden fatura, sözleşme gibi herhangi bir belgenin talep edilmemesi gerektiği belirtilen genelgede, okul yönetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tür belgelerin velilerden talep edilmemesi ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğinden kuşku duyulan durumlarda köy ve mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırmanın yapılarak kanun hükümlerine aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılması istendi.

Genelgede, kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınmasının esas olduğu vurgulanarak, okul müdürlüklerince e-Okul'da aday kayıt listesinde öğrenci olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması gerektiğine işaret edildi.

Şubeler oluşturulurken öğrenci sayısı 30 olmadan yeni şube açılarak gereksiz kontenjan ve norm oluşturulmaması gerektiğine dikkat çekilen genelgede, buna rağmen kontenjan boşluğu ve kayıt alanı dışından kontenjan boşluğu için başvurunun mevcut kontenjandan fazla olması durumunda e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla kura çekimi yapılacağı bildirildi.

Genelgede, öğrenci kayıtları sırasında talep edildiği iddia edilen kayıt parası ve bağışların ilgili mevzuata aykırı olması nedeniyle bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlamasını sağlamak için alan taramalarının yapılarak çocukların okula erişimlerinin sağlanması istendi.

Gün ışığına dikkat edilecek

İllerdeki iş çalışma takviminin coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanması ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceği için öğrenci servislerinin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi gerektiği belirtilen genelgede, ilk dersin başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi talimatı verildi.

Devamsızlıklar veliye bildirilecek

Genelgede, öğrencilerin okula devamlarının sağlanması için gerekli bilgilere de yer verildi. Bu kapsamda, ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu okul yönetimince velisine ivedilikle bildirilecek.

Sosyal etkinlik kurulları oluşturulacak

Öğrencilere yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamında etkinliklerin artırılarak yaygınlaştırması konusunda gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret edilen genelgede, bu amaçla sene başında şube öğretmenler kurulu toplantısında sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla sosyal etkinlik kurulu oluşturulması istendi.