Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2019'un sonuna kadar ikili eğitim ortadan kalkacak

Okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu projeyle Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı bağışçıları aracılığıyla 81 ile 81 anaokulunun kazandırılacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan okulların Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğini dile getiren Yılmaz, "Modern eğitime uygun, 400 metrekare kullanım alanıyla 4 derslik ve çok amaçlı salonu bulunan okullarımızda evlatlarımız daha iyi eğitim alacaklar. Proje kapsamında inşa edilen anaokullarımızın donanımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılacak." dedi.

Yılmaz, proje kapsamında yapımı tamamlanan 14. anaokulunun açılışını gerçekleştirdiklerini aktararak, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğuna dikkati çekti.

Beşeri sermayeyi değerli kılanın da eğitim olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağındaki herkese kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeye çıkartacak fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun eğitim Türkiye'nin bilgi ekonomisine geçişi için de demokrasinin gelişmesi için de gereklidir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 65 bin okulumuzda, 1 milyondan fazla öğretmenimizle, 18 milyona yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz. 2018 yılında bu eğitimi verebilmek için merkezi hükümetin bütçesinden Başbakanımızın talimatlarıyla 134 milyar 727 milyon lira ayırdık. 2002'de eğitime ayrılan bütçenin 10,5 milyar lira olduğu bilinirse geldiğimiz mesafe çok daha iyi görünür. Bu miktar merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazladır, 2002'deki bu oran yüzde 10 civarındaydı."

Kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim altyapısının tamamlanması gerektiğine işaret eden Bakan Yılmaz, bu kapsamda eğitim sisteminin temel unsuru olan öğretmene en büyük yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Bakan Yılmaz, 2013 yılından bu yana 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Bugün bakanlığımızda 900 binin üzerinde öğretmen çalışmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28'den 17'ye, orta öğretimde de 18'den 13'e düştü. Bu değerle İngiltere, Japonya ve Güney Kore ile aynıyız. Fransa'dan da daha iyiyiz. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu bölgesinde yüzde 92'ye, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90'a, ülke genelinde ise yüzde 90'a ulaştı. Yine kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisi derslik başına düşen öğrenci sayısını makul halde tutmaktır. Bunun için yeni derslikler yapmak lazım. 282 binin üzerinde yeni derslik yaptık, derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, 24'e düşürdük. Orta öğretimde bu sayı 30'dan 23'e düştü.

2019 yılının sonuna kadar Türkiye'de ikili eğitim ortadan kalkacak"

"Başbakanımızın talimatı vardı ikili eğitimi Allah nasip ederse 2019 yılı sonlarına doğru ortadan kaldırmak lazım. Bunun için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var, şu anda 47 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. 11 bin ilave dersliğe ihtiyacımız var, 2019 yılı sonuna kadar bunu da yaparsak Türkiye'nin her tarafında ikili eğitim ortadan kalkacak."

Fatih Projesi

Kaliteli bir eğitim için teknolojinin eğitimle buluşması gerektiğini de vurgulayan Bakan Yılmaz, bunun için de Fatih Projesi'ni başlattıklarını anımsattı.

Yılmaz, gelecek dönemde meslek ve özel eğitim okullarını ve ilkokulları da kapsama alarak Fatih Projesi'ni genişleteceklerini, müfredat değişikliğiyle birlikte kodlama eğitimini öğrencilere vermek istediklerini belirtti.

Bunun için tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayar verme yolunda bir proje çalışması başlattıklarını aktaran Yılmaz, müfredatın mutlaka çağın gereklerine, bilgisine, teknolojisine uyumlu hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bunun için de müfredatta güncelleme çalışmasını başlattık. Bu yıl 51 derste, 1,5 ve 9'uncu sınıflarda yeni müfredatla eğitim vermeye başladık. Allah nasip ederse bu yıl ve takip eden yıllarda da geri kalan bütün sınıflarımıza yeni müfredatla güncellenmiş öğretim programlarıyla öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Okul öncesi eğitim. Başbakanımızın bir diğer talimatıydı, mutlaka yaygınlaştırılması gerekli. Eğitim uzmanları şunu söylüyorlar; 7 yıla önem verirseniz arkadan gelen 70 yıl onu takip eder. 7 yıl dedikleri, 3 yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl da ilkokul. Eğer 7 yılda kaliteli bir eğitim verirseniz çocuklarınızın geleceği aydınlık demektir. Dolayısıyla okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması lazım. 2002'de okul öncesi eğitim oranı yüzde 10 iken şimdi yüzde 58'in üzerindeyiz ama Hakkari'de yüzde 90, Diyarbakır'da yüzde 95, Erzincan'da 99, Sivas'ta da 99. Cenabıallah'a hamdolsun doğru yolda ilerliyoruz."

Fırsat eşitliğini de bütün çocuklara sunmaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bunun için taşımalı eğitimi yaygınlaştırıyoruz, yaklaşık 1 milyon 200 bin evladımızı taşımalı eğitime ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Çanakkale şehidi dedesinin ismi verilen okulu açtı

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ise 66 anaokulu yapımı için bağışçıların hazır ve inşaatlarının başladığını söyledi.

Projeyi destekleyen Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve bağışçılara teşekkür eden Yıldırım, "Bir öğretmen olarak değil bir anne, bir kadın olarak da eğitimin yeni nesillerimize neler kazandıracağını bizzat izleme imkanı bulduk. Yeni nesillerimizin yetişmesinde, yarınlara hazırlanmalarında benim de payım olmasından daima gurur duydum." dedi.

Ülkedeki tüm öğretmenlerin kendisiyle aynı hissiyat içerisinde olduğuna işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yeni açılan okul, bana gelecek nesiller adına umutlar veriyor. Bu projenin oluşmasında, uygulanmasında çok güzel destekler aldık, fevkalade fikirlerle, görüşlerle karşılaştık. Bu sinerjiyi en iyi şekilde kullanmaya gayret ettik. Bir okulumuza bir şehidimizin ismini vererek toplumsal hassasiyetlerimize ve birlik ruhumuza bir katkıda bulunmak istedik. Çanakkale şehidi dedemin adını verdiğimiz okulu açıyoruz. Bu vesiyle vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin bir an önce sıhhatlerine kavuşması için dua ediyoruz. Şu anda sınırlarımızın güvenliğini sağlamakta olan Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan güvenlik güçlerimizin Rabb'im yardımcıları olsun. Görevlerini başarıyla tamamlayıp biran önce sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz. Onlar büyük fedakarlıklarla bu millete hizmet ederek çocuklarımızın güvenle okullarına gitmelerini sağlıyorlar. İnşallah bu okullarda yetişecek gençlerimizin de gelecekte ülkemize en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum."

Kaynak: AA