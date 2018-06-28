LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceğiz. 2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. 30 Temmuz'da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz LGS’de birinci sayısına ilişkin, “1 milyon 9 bin öğrencimiz sınava gireceğim diye başvurdu. Sınava giren öğrenci sayımız 971 bin 657 kişi. 18 öğrencimiz bütün soruların hepsini doğru yaptı. Öğretmenler, bazıları yetiştiremedi diyor. Türkçe’den ilk 15 soruyu yapanların sayısı 200 bin, en zor dedikleri matematikte ilk 10 soruyu yapan 80 bin, matematikten tamamını yapan 83, 19’unu yapan 365, 18’ini yapan 755, 17’sini yapan bin 315, 16’sını yapan 2 bin 272, 14’ünü yapan 5 bin 585, 13’ünü yapan 8 bin 222, 10’unu yapan 25 bin. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı kalınarak soruldu, günlük hayatla ilişkilendirildi. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Birinci olan çocukların arasında Adana’da bir imam hatip ortaokulundan olan bir kızımız var. İsmi Azra Kargı 'Düzenli olarak çalıştım' diyor. Anne-babası diyor ki 'Biz kızımıza hiçbir zaman çalış diye söylemedik' " ifadelerini kullandı.

“TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım”

TEOG’un ilk yapıldığı yıl olan 2014’te 10 birinci çıktığını söyleyen Bakan Yılmaz, “TEOG'un ilk döneminde 10 öğrenci birinci olduğunda kimse bir şey dedi mi? Şimdi onu katlamışız. TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım. Her öğretmenin dersinden yazılı sınav yapmasını istiyoruz. O, iki veya üç yazılı sınavdan bir tanesini bakanlık olarak biz ortak sınav yaptık. Normal dersin yazılı sınavlarından birisi yerine geçecek bir sınavla, 1 milyon kişinin başvurduğu ancak 127 bini sıralamaya alacağınız bir sınavın aynı olmasını beklemek bilimsellikle, akılla tutar tarafı yoktur. 'Kolay sorsalardı' diyorlar. O zaman 300 bin kişi 500 tam puanla karşımıza gelirdi. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Birinciler Türkiye’nin dört tarafından çıktı. Ordu, Antep, Mersin, İstanbul’dan, Aydın’dan var. Çoğunluğu devlet okulu. Okullarımız arasında da büyük fark olmadığını gördük, birilerinin algısı bu. Bizim, özel ve devlet okullarımızda öğrencilerimizi bu sınavda başarıya ulaştırabilme yeteneğine sahiptir” açıklamasında bulundu.

Kontenjanlar 2 Temmuz’da açıklanacak

“2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceğiz” diyen Yılmaz, “2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. Öncelikle bu sınavda 8’inci sınıftaki öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgilerin günlük hayatta kullanılabilme becerilerini ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Sınavın soruları müfredatta var. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir. Yerleştirmede kaygılar var diyorlardı, hiçbir kaygı yok. 120 bini sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Puanı en yüksekten başlayarak yerleştireceğiz. 500 puan alanlar istedikleri okula girebilecek. Bunlar için bir kaygı var mı” dedi.

“Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek”

Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

“Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Özel okula geçici kayıt yaptıranlar listemizde olacak. Herhangi bir okulu kazandıysa, özel okula gitmek istemezse kazandığı okula gidebilecek.”

Adrese dayalı yerleştirmede öğrenci 5 tercihin hepsini yapmak zorunda olmadığını söyleyen Yılmaz, “İstiyorsa üçte bırakabilir. Sınavla öğrenci alanlarda bir ekran açılacak. Sınavsız tercih ekranı da olacak. Sınava girenler de önce sınavsız okul tercih ekranlarını dolduracaklar. Önüne okullar listesi açılacak. Bu okullar listesinde kendi kayıt alanlarında üç tercih yapacak, komşu kayıt alanlarından da iki tercih daha ekleyebilir. Hiç kimseyi tercih etmediği okula göndermeyeceğiz. 13 Temmuz'da son kayıtları alacağız. 30 Temmuz'da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. Ondan sonra boş kontenjanları da ilan edeceğiz. Esas amacımız bütün okulları sınavsız hale getirmek. Şu andaki sınav kaygısını yüzde 10 öğrencimizle sınırladık” açıklamasında bulundu.

“1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak”

25 bin öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Yılmaz, "25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bininin mülakatı da yakında başlayacaktır. En kısa zamanda mülakatı tamamlanan 20 bin öğretmenin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak ve toplam öğretmen sayımız bizim dönemimizde atanan 610 bin öğretmenin üzerine çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA