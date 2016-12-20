Zürih polisi camiyi mühürledi

İsviçre'nin Zürih kentinde silahlı bir saldırganın 3 kişiyi yaraladığı "Islamisches Zentrum" camisi, İsviçre polisi tarafından mühürlendi.

Zürih'te dün 17.30'da meydana gelen saldırının ardından polis, cami yakınlarındaki caddeleri trafiğe kapatarak geniş çaplı operasyon başlattı.

Çevrede arama çalışmalarını sürdüren polis, saldırının gerçekleştirildiği camiye 300 metre uzaklıktaki Gessner köprüsü yakınlarında bir ceset ve tabanca buldu. Polis, cesedin kimliği ve saldırıyla bağlantısı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bugün detaylı bilgi verecekler

Olayla ilgili bölgede inceleme yapan bir polis memuru, bulunan ceset ve yaşanan saldırıyla ilgili bugün detaylı bilgi vereceklerini bildirdi.

Öte yandan, çalışmalarını tamamlayan Zürih polisi, silahlı saldırının gerçekleştirildiği "Islamisches Zentrum" camisini mühürleyerek bölgeden ayrıldı. Caminin ne zaman ibadete açılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Zürih polis sözcüsü Marco Bisa, saldırının ardından yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen saldırganın camiye girerek ateş açtığını ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını belirtmişti. İsviçre medyasında 3 yaralının da Somalili olduğu ifade edilmişti. AA