Yunanistan'dan Alman gemisinin araştırma iznine iptal

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Hamburg Üniversitesine ait araştırma gemisine Ege Denizi'nde bilimsel çalışmaları için verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.

Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: AA