  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Yunanistan'da sel 15 can aldı

Yunanisan'ı vuran selde ölü sayısı 15'e yükselirken, ülkede ulusal yas ilan edildi.

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Yunanistanda sel 15 can aldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen selde can kaybı 15'e yükseldi.

Sel felaketi, bölgedeki Mandra, Magoula ve Nea Peramos beldelerini etkiledi. Bu üç beldede olağanüstü hal ilan edildi. 

Yetkililer, 15'e ulaşan ölü sayısının daha da artmasından endişe ediyorlar.

Yaralanan 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. 

Atina Haber Ajansı, halen kayıp kişiler olduğunu duyurdu.

Ulusal yas ilan edildi

Başbakan Çipras başkanlığında toplanan hükümet ulusal yas ilan etti.

Kurtarma çalışmaları sürerken afet bölgesindeki okullar tatil edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki selin yol açtığı can kaybı ve hasarın üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına ic¸ten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

TRT HABER
 

Etiketler: yunanistan'da sel, sel, Yunanistan, atina, mandra
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