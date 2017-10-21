Yemen'de çatışma ve hava saldırıları: 26 ölü

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda ve düzenlenen hava saldırılarında 23'ü Husi, 2'si asker, biri hükümete destek veren Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" adlı internet sitesinin haberine göre, Husilerin Dali kentinin kuzeyinde hükümet güçlerine ait mevzilere saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışma çıktı. Husilerden 7, ordudan 1 askerin öldüğü çatışmaların ardından saldırı püskürtüldü.

Bu arada Husilerin ülkenin güneydoğusundaki Şebve kentindeki saldırısı da engellendi. Çıkan çatışmalarda 1 asker hayatını kaybetti.

Beyda kentinde taraflar arasında yeniden alevlenen çatışmalarda ise 4 Husi ile HDG'den 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hacce kentine bağlı Harad ilçesindeki Husi hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 12 Husinin öldüğü aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA