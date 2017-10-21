  • 21 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.331
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.023
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yemen'de çatışma ve hava saldırıları: 26 ölü

Yemen'de çatışma ve hava saldırıları: 26 ölü

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda ve düzenlenen hava saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yemende çatışma ve hava saldırıları: 26 ölü

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda ve düzenlenen hava saldırılarında 23'ü Husi, 2'si asker, biri hükümete destek veren Halk Direniş Güçleri'nden (HDG) 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" adlı internet sitesinin haberine göre, Husilerin Dali kentinin kuzeyinde hükümet güçlerine ait mevzilere saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışma çıktı. Husilerden 7, ordudan 1 askerin öldüğü çatışmaların ardından saldırı püskürtüldü.

Bu arada Husilerin ülkenin güneydoğusundaki Şebve kentindeki saldırısı da engellendi. Çıkan çatışmalarda 1 asker hayatını kaybetti.

Beyda kentinde taraflar arasında yeniden alevlenen çatışmalarda ise 4 Husi ile HDG'den 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hacce kentine bağlı Harad ilçesindeki Husi hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 12 Husinin öldüğü aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yemen çatışma, husiler, yemen hava saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER