Venezuela'da bir kasaba kendi parasını bastı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Apure eyaletine bağlı Elorza kasabası yönetimi, üstünde bağımsızlık kahramanı Jose Andres Elorza'nın resminin olduğu "Elorza" adlı banknotlar basmaya başladı.

Yerel yetkililer basılan paranın, bugün başlayacak kasaba festivali sırasında yöre sakinleri ve ziyaretçilerin alışveriş yapmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Ülkedeki hiper enflasyonun ve nakit sıkıntısının Elorza'daki ticareti olumsuz etkilediğini söyleyen yetkililer, yeni paranın, banka havalesi yoluyla belediye başkanlığından satın alınabileceğini ifade etti.

Elorza'nın Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinden Belediye Başkanı Solfreddy Solorzano, halkın harcayacak bolivarı olmadığından bu yola başvurduklarını belirterek "Şimdiden 2 milyar bolivar değerinde satış yaptık" dedi.

Yerel iş adamı Canuto García da civardaki kentlerde yapılan festivallerde para akışının sağlanamaması sebebiyle bu fikrin ortaya çıktığını dile getirdi.

Yerel yönetim, kasaba dışına çıkarken iade edilen her bir Elorza için yüzde 8 komisyon kesiyor.

Para birimini iade etmek isteyenler, belediye başkanlığına başvurduklarında ellerindeki paraya denk gelen bolivar miktarı kesinti ile banka hesaplarına aktarılacak.

Karaborsada 2 milyar bolivar değerindeki Elorzalar, yaklaşık 9 bin dolara denk geliyor.

Elorza, ülkede kendi parasını basan ilk yer değil. Caracas'taki El Panal topluluğu, yetiştirdikleri pirincin ticaretini yapmak için "panales" adı verilen banknot piyasaya sürmüştü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aralık ayında, Washington yönetiminin "finansal ablukası" ile mücadele için hükümetinin "petro" adlı kripto para çıkaracağını açıklamıştı.

Maduro, geçen ay, ülke televizyonunda yaptığı açıklamada kripto para biriminin ön satışlarının ilk gününde 735 milyon dolar değerinde petro satıldığını belirtmişti.

Ulusal petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarıyla desteklenen para biriminin ülkenin ekonomik sıkıntılarına çözüm olacağını belirten Maduro, ABD'nin ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımları hatırlatarak, "Petro, Venezuela'nın Superman'e (ABD kastediliyor) karşı ihtiyaç duyduğu kriptonit olacak" demişti.

Kaynak: AA