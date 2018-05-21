Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı

Venezuela'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 68'ini kazanan Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta kendisine destek verenlerle bir araya geldi.

Maduro, Venezuelalıların büyük bir cesaret ve asalet örneği gösterdiğini söyleyerek, "Saldırıları göğüslediğiniz bu büyük mücadelede benimle olduğunuz ve beni yeniden başkan seçtiğiniz için size sadece en kalbi duygularımla teşekkür ettiğimi söyleyebilirim" dedi.

"Venezuela’nın geleceği için ne zaman isterlerse bir araya gelmeye hazırım"

Venezuela’nın bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Maduro, seçimlerde yarıştığı rakiplerine diyalog çağrısı yaptı, "Bütün olanlara rağmen, Venezuela’nın geleceği için nerede ve ne zaman isterlerse bir araya gelmeye hazırım" diye konuştu.

Ülkenin bazı bölgelerinde seçmenlerin sandık başına gitmesinin engellendiğini kaydeden Maduro, sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi.

Maduro, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili, "Yarın Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena’ya mektup yazarak bütün ihbarların değerlendirilmesini ve her şeyin gözden geçirilmesini isteyeceğim" diye konuştu.

6 milyon oy alarak ilk turda kazanmıştı

Nicolas Maduro, 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığı seçimleri yaklaşık 6 milyon oy alarak ilk turda kazanmıştı. Diğer adaylardan Henry Falcon 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci 925 bin, Reinaldo Quijada ise 34 bin 614 oy almıştı.

Ülkeyi 2025 yılına kadar yönetecek Maduro, seçim kampanyasında ücretsiz eğitim ve sağlık imkanlarını tüm ülkeye yaymak, 5 milyon aileye konut inşa etmek ve “uluslararası ekonomik kuşatmayı” bertaraf etmek için kripto para birimi El Petro üzerine yoğunlaşmak gibi vaatlerde bulunmuştu.

Lima Grubu ve muhalefet seçim sonuçlarını tanımayacak

Bu arada Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Kolombiya, Meksika, Panama, Paraguay ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarafsız uluslararası gözlemcilere dayanarak seçimlere katılımın yüzde 18’lerde kaldığı bilgisini paylaşarak sonuçları tanımayacaklarını vurguladı.

Seçimde oyların yüzde 21’ini alan Falcon da sosyal medya hesabından sonuçları tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurmuştu.

Maduro'yu tebrik ettiler

Bolivya ve El Salvador devlet başkanları, Maduro’yu seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "Kuzey Amerika imparatorluğunun darbeci ve müdahaleciliği karşısında Venezuela’nın egemen halkı zafer kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez de seçim sonuçlarını tanıdıklarını belirterek Venezuela halkını kutladı.

Kaynak: AA