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Trump'tan Almanya'yı hedef alan mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenleri ülkeye kabul eden Alman koalisyonunu eleştirerek, ülkede suçların arttığını söyledi.

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Trumptan Almanyayı hedef alan mesaj

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda, " Göç zaten zayıf olan Berlin koalisyonunu sarsıyor, Almanya halkı liderlerine sırtını dönüyor. Almanya’daki suç oranı artış yolunda. Kültürlerini güçlü ve şiddetli bir şekilde değiştiren milyonlarca insana izin vermek, bütün Avrupa için büyük bir sorun. Avrupa’da göçün neden olduğu durumun bizde de yaşanmasını istemeyiz” dedi.

 


 

 


 

"Suçlular çocukları kullanıyor"

"Dünya üzerindeki en kötü suçlular, çocukları ülkemize girmek için kullanıyor. Sınırın güneyinde yer alan suçlara bakan var mı?" diyen Trump, bazı ülkelerin dünyanın en tehlikeli yerlerine dönüştüğünü, ABD'nin bu yerlerden biri olmayacağını söyledi. 

 


Almanya'da koalisyon krizi korkusu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüyle ilgili görüş ayrılığının, hükümeti krize sürüklemesinden korkuluyor. 

Başbakan Merkel bir taraftan konunun çözümü konusunda partisinde görüşmeleri sürdürürken, diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, mülteci, göçmen, almanya
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