Trump'tan Almanya'yı hedef alan mesaj

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda, " Göç zaten zayıf olan Berlin koalisyonunu sarsıyor, Almanya halkı liderlerine sırtını dönüyor. Almanya’daki suç oranı artış yolunda. Kültürlerini güçlü ve şiddetli bir şekilde değiştiren milyonlarca insana izin vermek, bütün Avrupa için büyük bir sorun. Avrupa’da göçün neden olduğu durumun bizde de yaşanmasını istemeyiz” dedi.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

"Suçlular çocukları kullanıyor"

"Dünya üzerindeki en kötü suçlular, çocukları ülkemize girmek için kullanıyor. Sınırın güneyinde yer alan suçlara bakan var mı?" diyen Trump, bazı ülkelerin dünyanın en tehlikeli yerlerine dönüştüğünü, ABD'nin bu yerlerden biri olmayacağını söyledi.

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.