Trump'ın Merkel'e şeker fırlattığı ortaya çıktı

Kanada'da gerçekleşen G7 zirvesine damga vuran Merkel ve Trump fotoğrafının perde arkasında yaşananları siyasi risk danışmanlık şirketi Eurosia Group’un Başkanı Ian Bremmer açıkladı.

WATCH: @IanBremmer describes exchange between Chancellor Merkel and Pres. Trump at #G7 summit: "He stood up, he put his hand in his pocket... and he took two Starbursts candies out, threw them on the table and said to Merkel, 'Here, Angela. Don't say I never give you anything.'" pic.twitter.com/LfTWerxsNK