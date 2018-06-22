Trump'ın Merkel'e şeker fırlattığı ortaya çıktı

Kanada'da gerçekleşen G7 zirvesine damga vuran Merkel ve Trump fotoğrafının perde arkasında yaşananları siyasi risk danışmanlık şirketi Eurosia Group’un Başkanı Ian Bremmer açıkladı.

WATCH: @IanBremmer describes exchange between Chancellor Merkel and Pres. Trump at #G7 summit: "He stood up, he put his hand in his pocket... and he took two Starbursts candies out, threw them on the table and said to Merkel, 'Here, Angela. Don't say I never give you anything.'" pic.twitter.com/LfTWerxsNK — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 20 Haziran 2018

Amerikan CBC kanalında yayınlanan "CBC This Morning" programına katılan Ian Bremmer, o fotoğrafın ardından yaşanan anları anlattı:

"Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Almanya Başbakanı Angela Merkel diğer liderlerle birlikte ABD Başkanı’na G7 zirvesi sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapıyordu. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu.

Sonunda kabul edip ‘Tamam, imzalayacağım’ dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceketinin cebine atarak Starbursts marka iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Merkel’e ”İşte Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme” dedi.

Kaynak: TRT Haber