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Trump: Suriye'de kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den "nispeten yakın bir zamanda" çekilmesini istediğini açıkladı.

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Trump: Suriyede kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili "Eve dönmek istiyoruz. Eve döneceğiz. Fakat güçlü ve kalıcı bir ayak izi bırakmak istiyoruz ve bu bizim görüşmemizin çok büyük bir kısmını oluşturdu" dedi. İran'ın Akdeniz'e erişimine izin vermek istemediklerini de söyleyen Trump, "Suriye'de DEAŞ'la ilgili işimizi en azından bitirmek üzereyiz ve kimsenin başaramadığı bir iş yaptık" diye konuştu.

Macron: Zaman vermek imkansız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın Suriye'deki varlığını sona erdirmesiyle ilgili bir zaman çizelgesi vermesinin "imkansız" olduğunu söyledi. Macron Suriye'de yapılması gerekenlerin gelecek haftalarda ve aylarda değerlendirileceğini ve Suriye'ye müdahalenin ilk amacının DEAŞ ve diğer militan gruplarla ilgili işleri bitirmek olduğunu belirtti.

7 Nisan Duma katliamı

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti. 

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini vermişti.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İngiltere ile sabaha karşı başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, suriye, Macron, duma
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