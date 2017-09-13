  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Trump, BAE Veliaht Prensi ile Katar krizini görüştü

ABD Başkanı Trump, Katar krizinin çözümü noktasında BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Trump, BAE Veliaht Prensi ile Katar krizini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan arasındaki telefon görüşmesinde Katar krizinin çözümüyle ilgili konuların ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, bugün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşerek Katar'la ilgili devam eden anlaşmazlığın çözüm çabalarını ele aldı. Başkan, ABD'nin bölgedeki ortakları arasında birliğin önemine işaret etti ve terörist grupların finansmanının kesilmesi, aşırılıkçı ideolojinin itibarsızlaştırılması ve terörün yenilmesi için tüm ülkelerin daha fazla katkıda bulunması gerektiğine dikkati çekti."

Trump, geçen hafta sonunda da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ve BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşerek Katar krizinin çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmuştu.

Etiketler: katar, katar krizi, Trump, abd
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