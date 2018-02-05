TİKA'dan 15 Afrika ülkesine Havacılık ve Uydu Meteorolojisi eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Singapur İşbirliği Ajansının (SCP) ortaklığında, 15 Afrika ülkesinden meteoroloji uzmanlarına Havacılık ve Uydu Meteorolojisi konulu 5 günlük eğitim veriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara Bölge Müdürlüğü'nde başlayan eğitimlerde katılımcılar, kalite yönetimi, uydu sistemlerinin kullanımı, havacılık ve meteorolojinin entegre çalışabilmesi gibi konularda eğitimler alıyor.

Singapurlu ve Türk uzmanlar tarafından verilen 5 günlük eğitime Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komorlar, Kongo, Cibuti, Gine, Etiyopya, Gambia, Gana, Gine-Bissau, Kenya, Libya, Moritanya, Fas ve Senegal'den 15 meteoroloji uzmanı katılıyor.

Programın açılışında konuşan Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah, TİKA ile ortaklaşa çalışmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye ve Singapur stratejik ortak ancak sadece ekonomik konularda değil, gelişmekte olan ülkelere yardım etme konusunda da ortak." diye konuştu.

Selverajah, "Birleşmiş Milletler de küresel iklim değişikliğinin mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan biri olduğunu belirtiyor. Bu konuda bütün dünya birlikte çalışmalı. Küresel iklim değişikliği bir ülkenin tek başına çözeceği bir sorun değil." dedi.

TİKA'nın geniş yardım ve teşkilat ağına sahip olmasıyla tanındığını söyleyen Selverajah, "Bu proje bizim ortaklaşa yaptığımız ilk proje değil. Daha önce de Afrika ülkelerine gıda güvenliği ve temiz su kullanımıyla ilgili eğitimler vermiştik." ifadelerini kullandı.

Selverajah, Türkiye'nin özellikle Afrika ülkelerine yardımlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye insani yardım konusunda çok fazla çaba sarf eden bir ülke. 2,7 milyon Suriyeli, 300 bin Iraklı mülteciyi ağırlaması, Türkiye'nin cömertliğini en iyi gösteren örnekler. Türkiye'nin aldığı bu sorumluluk ve şefkatli tutumu, Singapur olarak bizim gıpta ve takdirle izlediğimiz konular."

"Bulutlara vize uygulayamıyorsak iş birliği yapmak zorundayız"

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, meteorolojinin diğer konulardan farklı olarak küresel iş birliği gerektirdiğini kaydetti.

Güneş, "Bulutlara ve yağışlı havaya vize uygulayamıyorsak küresel iş birliği yapma zorunluluğumuz var." diye konuştu.

Havacılık ve meteoroloji hizmetlerinin birbiriyle iş birliği içerisinde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Güneş, şöyle devam etti:

"Her yıl Türkiye'de bulunan 73 havalimanının müdürleri, havayolu şirketleri ve pilotlarla toplantılar yapıyoruz çünkü bir pilotun beklediğiyle bizim sunduğumuz hizmet arasında bir fark olmaması lazım. Bu yüzden bu alanda çalışanların çok tecrübeli ve bilgili olması lazım. Dünyada bu işi yapan insanlar için uluslararası kriterler var. Bu sebeple burada düzenlediğimiz eğitimi destekliyoruz ve bu alanda çalışanların belli bir seviyeye gelmesini arzu ediyoruz."

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Mehmet Yılmaz da SCP ile daha önce yapılan ortak projeleri hatırlatarak, Havacılık ve Uydu Meteorolojisi eğitiminin iş birliği açısından önemli örnek oluşturduğunu bildirdi.

"Tecrübe aktarımında bulunacağız"

Eğitimde kalite yönetim sitemleri konusunu anlatacak Singapurlu meteoroloji uzmanı Chow Kwok Wah, eğitimin amaçlarından birinin de tropikal iklime sahip Singapur'un, Afrika'nın aynı iklime sahip ülkeleriyle tecrübe paylaşımında bulunması olduğunu söyledi.

Programa Benin'den katılan Boris Polynice Anato, uydu sistemlerini kullanarak meteorolojik veri elde etme üzerine eğitim almaya geldiklerini kaydederek, "Ülkemde bu teknolojileri kullanıyoruz ancak uzmanlaşmak için bu programa katıldım." dedi.

Eğitim için Fas'tan gelen Jamila Rhilmane, "Uydu teknolojilerini kullanarak uzaydan gelecek meteor, güneş patlamaları ve uydu düşmesi tehlikelerini önceden görerek önlem almayı amaçlıyoruz ve bu eğitimde de uydunun kullanımı ile ilgili bilgiler edineceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA