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TİKA, Kolombiya'daki engelli çocukların yüzünü güldürdü

TİKA tarafından Kolombiya'daki engelli eğitim merkezine cihaz ve ekipman desteği sağlandı.

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TİKA, Kolombiyadaki engelli çocukların yüzünü güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Santa Rosa de Cabal kentinde engelliler için çalışma yürüten rehabilitasyon ve eğitim merkezine ekipman desteğinde bulundu.

Santa Rosa de Cabal nüfusunun ortalama yüzde 8,6'sının engellilerden oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, söz konusu vakfa sağlanan, "elektroterapi cihazları, psikometri kitleri, hasta kaldırma araçları, tekerlekli sandalyeler ve spor ekipmanları"ndan oluşan desteklerle engellilerin rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesininde önemli bir gelişme sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 200 engellinin yararlanması beklenen ekipmanların teslim törenindeki sözlerine yer verilen Santa Rosa de Cabal Belediyesi Sosyal Kalkınma Genel Sekreteri Jhon Jairo Vargas Buitrago, yardımın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleşmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

Libre Üniversitesi Sosyal Projeler Danışmanı Dr. Maria Aleida Patino Henao da yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Açıklamada, Fundacion Lazos de Amor’un Başkanı Luz Aleida Rios Gallego’nun, "Engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar büyük oranda yine engellilerin bulunduğu ailelerin yardımıyla göğüslenmeye çalışıyor. Bu sebeple TİKA’nın yardımı bizim için çok önemli." değerlendirmesine de yer verildi.

Açıklamada özel eğitim merkezindeki engelli bireylerin törende konser verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA, Kolombiya
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