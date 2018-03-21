Terörden temizlenen Afrin'in köylerinde hayat normale dönüyor

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen köylerden biri de Mezere. Teröristler, halkın zeytinlikleri ve tarlalarına el koydu, köylüleri göçe zorladı. Terör örgütünden temizlenen bin nüfuslu köyde hayat şimdi normale dönmeye başladı.

Bin nüfuslu Mezere Köyü'nde teröristler 3 yıl boyunca sivillere ve masum vatandaşlara zulüm ve baskı uyguladı.

Koyunların otladığı, yeşillikler içinde bir köy Mezere. Köy halkı bugüne kadar terörün gölgesinde bir yaşam sürdü. Zeytin Dalı Harekatı ile özgürlüklerine kavuştular.

Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen halk evlerini terk etmedi, arazilerini teröristlere bırakmadı.

Türkmen Aliye Teyze de onlardan biri. Mehmetçiğin köye gelmesiyle huzura kavuşan Aliye Teyze, "Çok zahmet ettiler bize. Çok eziyet ettiler. Biz sizi gördük çok sevindik" diye duygularını dile getirdi.

Türk askerinin gelişine çok sevindiklerini dile getiren Türkmen Aliye Teyze, "Çok dualar ettim size. Çok sevindik. Allah sizden razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Allah sizi saklasın beklesin." dedi.

Türkiye'de akrabaları bulunan Aliye Teyze, çocukları ve torunlarıyla birlikte Mezere köyünde huzur ve güven içinde yaşamaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber