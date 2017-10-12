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Taliban'ın elindeki Kuzey Amerikalı aile 5 yıl sonra kurtarıldı

2012 yılından bu yana Taliban'ın elinde rehin tutulan Kuzey Amerikalı aile, Pakistan güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

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Talibanın elindeki Kuzey Amerikalı aile 5 yıl sonra kurtarıldı

Pakistan'da Taliban'a bağlı güçler tarafından rehin tutulan Kanada vatandaşı Joshua Boyle, ABD vatandaşı Caitlan Coleman ve üç çocuklarının Pakistan ordusunun operasyonuyla kurtarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Boyle-Coleman ailesinin kurtarılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Trump, "Dün ABD hükümeti, Pakistan hükümetiyle ortak bir şekilde çalışarak Boyle-Coleman ailesinin kurtarılmasını sağladı. Bugün onlar serbest durumdalar. Bu, ülkemizin Pakistan'la ilişkileri açısından pozitif bir andır." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel güvenliğe vurgu

Pakistan yönetiminin bu adımının hem ABD ile ilişkileri hem de bölgesel güvenlik öncelikleri bakımından değerli olduğunu vurgulayan Trump, "Bundan sonraki terörle mücadele ve rehine kurtarma operasyonlarımızda bu tür iş birliklerini ve takım çalışmalarını görmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı konuyla ilgili yazılı açıklamasında Dışişleri Bakanı Tillerson, Taliban'a bağlı "Hakkani" örgütü tarafından kaçırılan Boyle-Coleman çiftinin üç çocuklarının rehine tutulurken dünyaya geldiğine işaret etti.

"ABD, derin minnet duymaktadır"

Tillerson, "ABD hükümetinin konuyla ilgili sayısız çabasını alkışlıyorum. Özellikle (ABD'nin İslamabad Büyükelçisi) Büyükelçi David Hale ile Pakistan tarafıyla kurduğu ilişkiden dolayı gurur duyuyorum. ABD, bu süreçteki iş birliğinden dolayı Pakistan yönetimine ve Pakistan ordusuna duyduğu derin minneti ifade etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Tillerson, bu iş birliğinin bundan sonra da ABD-Pakistan ilişkilerine olumlu yansımasını dilediğini vurguladı.

Boyle-Coleman ailesi, 2012 yılında turist olarak Afganistan'da bulundukları sırada Taliban'a bağlı güçler tarafından kaçırılmıştı. Boyle-Coleman ailesinin son olarak Pakistan'ın kuzeybatısında bir noktadan başka bir noktaya transfer edilirken Pakistan ordusunun operasyonu sonucunda kurtarıldığı bildirilmişti.

Etiketler: Pakistan, taliban
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