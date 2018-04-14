Suriye operasyonunun faturası ağır oldu

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye son saldırısı, ciddi bir ekonomik maliyeti de beraberinde getirdi.

Saldırı yaklaşık 1 saat sürdü. Sadece ABD’nin bu süre zarfında 120 Tomahawk füzesi fırlattığı gelen haberler arasında.

Kullanılan her bir Tomahawk 186,9 milyon dolar

Rusya da bu saldırıda 100’den fazla füze kullanıldığını açıklamasıyla bu iddiayı doğruluyor. Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 2017 raporuna göre alınan 100 Tomahawk için 186,9 milyon dolar ödeme yapılmış.

Yani her bir füzenin bedeli tam olarak 1 milyon 869 bin dolar. Bu da saldırıda kullanılan 120 füzenin maliyetinin 226 milyon 800 bin dolar olduğu anlamına geliyor. Üstelik bu sadece Tomahawk’ların bedeli.

Askeri harekatın maliyeti büyük

Buna füzelerin fırlatıldığı gemilerin ve o esnada havada bulunan savaş uçakların operasyon maliyeti da eklenince 1 saatlik saldırının sadece ABD’ye faturası 250 milyon dolara yaklaşıyor.

300 milyon doları aşıyor

Uzmanlar, operasyona katılan İngiltere ve Fransa’nın uçakları ve seyir füzeleri de dikkate alındığında operasyonun genel maliyetinin 300 milyon doları aştığını söylüyor.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber