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Buradasınız : » » Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Suriye'de siyasi çözüme yönelik adımların görüşüldüğü Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

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Soçi Zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı

Suriye krizine çözüm çabalarının adresi bir kez daha Rusya'nın Soçi kenti oldu. Katılımcılar, Ulusal Diyalog Kongresi’nde biraraya geldi. Siyasi çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapılarak, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Kongre katılımcılarının süregelen çatışmaları en kısa sürede sonlandırmak istediği söylendi. 

Anayasa komitesi kurma kararı

Ülkenin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapılan bildirgede, bu amaçla anayasa komitesi kurulması kararlaştırıldı. 

Rejim delegasyonunun yanı sıra "geniş temsilli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği" anlatıldı. 

Anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı söylendi. 

BM'den destek istendi

Bildirgede, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı.

Bildirgenin sonunda, Suriye Özel Temsilcisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yapıldı.

Gündüz saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'dan gelen muhalefet heyetinin rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemediği söylenmişti.

Açıklamada, bu nedenle muhalefet heyetinin Kongre'ye katılmama kararı aldığı ve kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiği, ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulması konusunun Türkiye tarafından takip edileceği kaydedilmişti.

Kaynak: İHA/TRT Haber/AA

Etiketler: suriye, soçi zirvesi, soçi, rusya
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