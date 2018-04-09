Rusya: Saldırıyı İsrail savaş uçakları düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Lübnan Hava Sahası üzerinden fırlatılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendi.

Açıklama Interfax Haber Ajansı'nda yer aldı.

İsrail ordu sözcüsü Rusya'nın açıklamasına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

ABD: "Saldıryı biz düzenlemedik"

Suriye kaynakları üsse atılan füzelerin ABD tarafından ateşlenmiş olabileceğini belirtiyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump dün Guta’da düzenlenen kimyasal saldırı sonrası çok sert bir açıklama yapmış, Esed’in ağır bedel ödeyeceğini söylemişti.

Ancak ABD’li yetkililer saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını açıkladı. Pentagon sözcüsü Eric Pahon yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı Suriye'de herhangi bir saldırı düzenlemedi. Ancak, durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Kimyasal silah kullananların hesap vermesi için yürütülen diplomatik çabaları desteklemeye devam ediyoruz.” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli muhaliflerin bulunduğu Duma kentine kimyasal saldırı yapıldığına dair yardım örgütlerinin açıklamasının ardından, "büyük bedel ödenecek" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail cevaplamayı reddetti

ABD’den gelen bu açıklama sonrası gözler daha önce de bir dizi saldırı gerçekleştirerek Suriye üslerini ve tesislerini hedef alan İsrail’e çevrildi. Ancak Tel Aviv’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İsrail'in devlet yetkilileri kendilerine yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

İsrail geçtiğimiz yıl, kimyasal silah ve füze üretildiğini iddia ettiği bir tesise hava harekatı yapmıştı.

Kaynak: Reuters