Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Belli ki eğitimsiz bir adam

İngiltere ile Rusya arasındaki eski casus Sergey Skripal'in öldürülmesi girişimi ile başlayan casus krizi büyüyor.

İngiltere, Skripal suikastinde sinir gazı silahı kullanılması nedeniyle Rusya'dan beklediği cevapları alamadı ve NATO müttefiklerini yanına alarak baskıyı artırdı.

ABD, Almanya ve Fransa, İngiltere'ye destek verdi. Ardından ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün misilleme yaparak Rusya'daki İngiliz diplomatların kısa sürede sınır dışı edileceğini açıkladı.

"Biz bunu önemsemiyoruz"

Bugün de Astana'daki Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Skripal suikastıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz artık buna çok dikkat etmiyoruz, önemsemiyoruz. Eskiden olduğu gibi şimdi de kayıtsız kalıyoruz yaptırımlarla ilgili. Önce seçimlere müdahaleyle ilgili söylentiler yayıldı. Tek bir kanıt bile öne sürülmedi. Yeni yaptırımlar bunun peşinden geldi. Hukuka hiçbir şekilde uymayan hukuk sisteminin sıradışı bir şekilde kendisini gösterdiğine şahit oluyoruz."

"Kanıt yok, sizinle bu konuyu tartışmayacağız"

Batı'nın propaganda yaptığına da değinen Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

"BBC ve CNN'deki haberleri izledim, basit bir şekilde sunuyorlar. İngiltere'nin, ABD'nin Fransa'nın desteğini aldığını söylüyorlar. Henüz soruşturmanın sonuçlanmadığını hatırlatmak istiyorum. İngiltere mahkemeleri dahil hiçbir mahkemenin kanıt almadığını. Bize yöneltilen suçlamalarla ilgili herhangi bir uluslarlarası doküman kabul gören bir kanıt olması gerekir ki bize söylensin. Sizinle bu konuyu tartışmayacağız. Batı'nın propaganda seviyesine düşmeyeceğiz."

"Savunma Bakanı bu açıklama ile tarihe geçmek istiyor"

Lavrov, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" diyen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'a cevabı şu sözlerle verdi:

"Biz kimyasal silahların önlenmesi anlaşması çerçevesinde soruşturma konusunda İngiltere'den bilgi talep ettik, cevap vermediler. Akılsız edepsiz bir oyun oynamak isteyenleri insanların vicdanına bırakıyorum. Yakışıklı genç bir adam Savunma Bakanı, bu açıklama ile tarihe geçmek istiyor ama belli ki eğitimsiz bir adam."

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizi

Rusya askeri istihbarat servisinde görevliyken İngiliz istihbarat servisi MI6 hesabına casusluk yaptığı belirlenen Skripal 2006'da tutuklanmış ve ABD'nin elindeki Rus ajanlarla 2010'da değiş tokuş edilmişti.

Çifte ajan Sergey Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'de bir alışveriş merkezinin yakınında kızı ile birlikte kendinden geçmiş olarak bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber