Peru'da 25'ten fazla yeni jeoglif keşfedildi

Peru’nun güney kıyılarındaki Nazca Çölü'ne yakın bir bölgede 25'ten fazla yeni jeoglif (yer çizimi) keşfedildi.
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Arkeologlar tarafından bulunan jeogliflerde katil balina ve dans eden kadın gibi figürler yer alıyor.</p>
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Keşfin yapıldığı yer, Şili'nin gizemli Nazca çizgilerinin olduğu bölgenin yakınında bulunuyor.</p>
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Güney Peru'nun uzak bir yerinde çölün yüzeyine kazınarak yapılmış olan Nazca çizgileri, dünyanın en ilgi çekici çizimleri olarak kabul ediliyor. 37 mil uzunluğunda, 1 mil genişliğinde bir alanı kaplayan bu şekillerde geometrik ve düz çizgiler, kuş ve diğer hayvanların resimleriyle beraber 300 figür bulunuyor.</p>
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<img alt="" src="dosyalar/images/n1(5).jpg" style="width: 650px; height: 366px;" /></p>
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Kaynak: Reuters</p>
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