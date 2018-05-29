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Peru'da 25'ten fazla yeni jeoglif keşfedildi

Peru’nun güney kıyılarındaki Nazca Çölü'ne yakın bir bölgede 25'ten fazla yeni jeoglif (yer çizimi) keşfedildi.

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Etiketler: Peru, Nazca Çölü, jeoglif
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