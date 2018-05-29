Peru'da 25'ten fazla yeni jeoglif keşfedildi

<p> Arkeologlar tarafından bulunan jeogliflerde katil balina ve dans eden kadın gibi figürler yer alıyor.</p> <p> <img alt="" src="dosyalar/images/maxresdefault(8).jpg" style="width: 650px; height: 488px;" /></p> <p> Keşfin yapıldığı yer, Şili'nin gizemli Nazca çizgilerinin olduğu bölgenin yakınında bulunuyor.</p> <p> <img alt="" src="dosyalar/images/DSC0879.jpg" /></p> <p> Güney Peru'nun uzak bir yerinde çölün yüzeyine kazınarak yapılmış olan Nazca çizgileri, dünyanın en ilgi çekici çizimleri olarak kabul ediliyor. 37 mil uzunluğunda, 1 mil genişliğinde bir alanı kaplayan bu şekillerde geometrik ve düz çizgiler, kuş ve diğer hayvanların resimleriyle beraber 300 figür bulunuyor.</p> <p> <img alt="" src="dosyalar/images/n1(5).jpg" style="width: 650px; height: 366px;" /></p> <p> Kaynak: Reuters</p>