NATO savaş uçakları Finlandiya hava sahasını ihlal etti

NATO savaş uçaklarının, Estonya hava sahası yakınlarında Rusya ordusuna ait uçaklara engel olduğu sırada yanlışlıkla Finlandiya hava sahasına girdiği bildirildi.

CNN'nin haberine göre, NATO Sözcüsü Dylan White yaptığı açıklamada, Baltık hava sahasında NATO Hava Polis Misyonu görevi yapan İspanya ordusuna ait iki F-18 savaş uçağının, Estonya hava sahası yakınlarında uçan Rus uçaklarını önlemek için Estonya'nın Amari hava üssünden havalandığını belirtti.

White, Finlandiya'nın da Rusya'ya ait iki MiG-31 savaş uçağı ve bir An-26 nakliye uçağı olduğu belirlenen hava araçlarını önlemek için savaş uçağı kaldırdığını ifade etti.

İspanyol uçaklarının yanlışlıkla Finlandiya hava sahasına girdiğini bildiren White, NATO Hava Komutanlığının, Finlandiya Hava Operasyonları Merkezine gelecekteki koordinasyonu iyileştirmek için durumu izah ettiğini açıkladı.

Öte yandan NATO ve Rus askeri uçakları arasında meydana gelen olayın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Estonya ziyaretinin hemen ardından yaşandığına dikkat çekildi.

NATO'nun Baltık Hava misyonu, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasını güvence altına alan müttefik uçaklarından oluşuyor.

Finlandiya, dün, İspanya ordusuna bağlı iki NATO savaş uçağının, hava sahasını kısa süreliğine ihlal ettiğininden şüphelendiğini duyurmuştu.

Baltık Denizi'ndeki Finlandiya Körfezi üzerinde bulunan uluslararası hava koridorunun dar olması nedeniyle, Finlandiya hava sahası, komşusu Rusya'nın askeri ve sivil uçakları tarafından zaman zaman ihlal ediliyor.

Bunun yanı sıra, ittifak üyesi olmayan Finlandiya'nın hava sahasının, NATO uçakları tarafından nadiren ihlal edildiği biliniyor.