Merkel, Suriye konusunda "spekülasyon"dan kaçındı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, ABD ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu söylemesi ve böyle bir durumda Almanya'nın destek olup olmayacağı şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Merkel, tüm bulguların Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

Merkel, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum" dedi.

Kimyasal silah saldırısından Esed rejimini ve Rusya'yı sorumlu tutup tutmadığı sorusu üzerine Merkel, saldırıdan Suriye yönetiminin sorumlu olduğu yönünde güçlü bulgular olduğunu vurgulayarak, gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Merkel, "Her halükarda bu tür silahların kullanılmış olması en şiddetli şekilde kınanmalıdır" dedi.

Kaynak: AA