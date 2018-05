Kuzey Kore'nin mesajına Trump'tan ılımlı cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi iptal etmesine ölçülü bir tepki veren Kuzey Kore, "Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik. Şu andaki husumet zirveye acil ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor" demişti.

Görüşme için açık kapı bırakıldı

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan'dan gelen bu mesaj, Trump'ı memnun etti. Trump Twitter'daki mesajında, "Kuzey Kore'den sıcak ve yapıcı bir beyan almak oldukça iyi bir haber. Umarım uzun ve kalıcı bir refah ve barışa yol açacağını yakında göreceğiz. Sadece zaman (ve yetenek) söyleyecektir" dedi.

Trump'ın bu mesajı, zirve için hala açık bir kapı olduğuna, ancak ABD'nin Kuzey Kore'nin adımlarını takip edeceğine dair yorumlandı.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!