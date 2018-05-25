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Kuzey Kore'nin mesajına Trump'tan ılımlı cevap

ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Kuzey Kore zirvesini iptal etme kararından sonra Kuzey'den gelen ılımlı mesaja Twitter'dan cevap verdi.

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Kuzey Korenin mesajına Trumptan ılımlı cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi iptal etmesine ölçülü bir tepki veren Kuzey Kore, "Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik. Şu andaki husumet zirveye acil ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor" demişti.

Görüşme için açık kapı bırakıldı

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan'dan gelen bu mesaj, Trump'ı memnun etti. Trump Twitter'daki mesajında, "Kuzey Kore'den sıcak ve yapıcı bir beyan almak oldukça iyi bir haber. Umarım uzun ve kalıcı bir refah ve barışa yol açacağını yakında göreceğiz. Sadece zaman (ve yetenek) söyleyecektir" dedi.

Trump'ın bu mesajı, zirve için hala açık bir kapı olduğuna, ancak ABD'nin Kuzey Kore'nin adımlarını takip edeceğine dair yorumlandı.

 

Trump'ın zirveyi iptal etme kararı

Trump, iptal kararını açıkladığı mektupta, "Ne yazık ki, en son açıklamanız görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum" demişti.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada Kim'in "aptalca" bir eylem yapması halinde Amerikan ordusunun hazır olduğunu ve ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye zorlamak için yaptırımlarla "azami baskı" uygulamaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Başkan Donald Trump'ı "oyalamaması" gerektiğini söylemiş, bunun "büyük bir hata olacağı"nı savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Kuzey Kore, dün nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başlamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: zirve, Trump, Kuzey Kore
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