Kuzey Kore'de ABD vatandaşı tutuklandı

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi

Yonhap haber ajansına göre, soyadı "Kim" olarak belirtilen 50 yaşındaki Kore kökenli ABD vatandaşı, geçen hafta sonu Kuzey Kore'den ayrılırken Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

Çin'deki Yanbian Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eski öğretim üyelerinden olduğu öğrenilen Kim'in, yardım faaliyetleri konusunda görüşmeler yapmak üzere birkaç aydır Kuzey Kore'de bulunduğu kaydedildi.

Kim'in tutuklanma nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kim, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üçüncü ABD vatandaşı oldu.