Kore zirvesinde ortak deklarasyon imzaları atıldı

On yıldan uzun süredir ilk kez yapılan zirvede iki taraf, yarımadada "kalıcı" ve "güçlü" barış oluşturmak için anlaşmaya varmaya çalışacaklarını açıkladılar.

Açıklamada, askeri silahların azaltılması, "düşmanca eylemlere" son verilmesi, "silahlandırılmış sınırın" bir barış bölgesine dönüştürülmesi ve ABD gibi diğer ülkelerle çok taraflı görüşmeler sürdürme vaatleri de yer aldı.

Kore yarımadasında daha fazla savaş olmayacağı ve Kuzey ve Güney Kore'nin savaş tehlikelerini gerçekten ortadan kaldırmak için ortak çaba sarf edecekleri belirtildi.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin bugünkü zirvede varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için mümkün olan en kısa sürede görüşmeler yapacakları belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore kara, deniz ve havada bütün düşmanca faaliyetleri "tamamen sonlandırma" ve 1 Mayıs itibariyle bütün propaganda yayınlarını kesme ve bildirilere son vermek için de anlaştılar.

Açıklamada Kuzey ve Güney Kore'nin Mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacakları ve Güney Kore cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in sonbaharda Pyongyang'ı ziyaret etmeyi kabul ettiği belirtti.

Kaynak: Reuters